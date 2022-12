Quiero cambiar el mundo, vine a Colombia a cambiar algo: Virginia Mayer

Polémica, irreverente, diferente. Esas podrían ser las palabras que definen a Virginia Mayer, quien se ha hecho escritora a pulso y a través de la experiencia.

Pasó por la sala de redacción de Kien y Ke y ha escrito crónicas y opiniones en diferentes medios.

Sus textos siempre terminan siendo un boom de contrastes, pero sobre todo, de escándalos.

Recientemente escribió sobre su vivencia tras haber abortado y por supuesto, generó como ella bien lo dice, mucho ruido.

“Me gusta generar ruido, claro que sí”, dijo al iniciar la entrevista con Mábel.

La razón o idea firme de la que habla y sostiene, tiene que ver con buscar un cambio en el pensamiento del colectivo.

“Yo llegué a Colombia otra vez hace casi cinco años, me vine de Nueva York donde viví 9 años. Yo quiero cambiar el mundo, yo me vine a Colombia a cambiar algo y sino logro cambiarlo, al menos voy a haber hecho ruido y que sirva el ruido, porque no es pataleta, yo quisiera creer que pongo a algunas personas a pensar, a replantearse todas esas ideas arcaicas”, expresó Mayer.

Escuche la entrevista completa.