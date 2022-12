Quiero lanzar un ‘aguacero de amor’ a toda Colombia: Moisés Angulo

universidad del mundo porque encontró el amor de Dios”

“Que no esté en los medios no quiere decir que no esté haciendo lo que Dios me dio. Ahora me enfoqué en compartir lo que he recibido”, dijo el cantante.

Por otro lado, “¡Alégrense!” es el más reciente propuesta musical del barranquillero Moisés Angulo, quien con la frase “la alegría no es un sentimiento, es una decisión” busca que la felicidad esté en todos los colombianos.

Con esta producción discográfica, el artista hizo un llamado a llenar de alegría la vida, dejar a un lado las tristezas y decidirse a tener un estilo de vida basado en la felicidad.

Moisés Angulo es un artista barranquillero reconocido por su baile y éxitos musicales como su producción “Moisés y La Gente del Camino” donde rescata las ‘papayeras’ al mezclarlas con sonidos contemporáneos, resultado en su canción ‘Compadrito’ y ‘El amor llegó’.