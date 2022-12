Quise hacer algo bueno por el país; me duele la ingratitud: Armando Marti

En diálogo con Luna Blu de Blu Radio, el polémico mentalista Armando Marti se refirió a sus asesorías a la Fiscalía bajo la dirección del entonces fiscal General Mario Iguarán en la década del 2000. Dijo que el escarnio público del que fue víctima por cuenta de medios de comunicación lo frustró, el título de ‘brujo’ que muchos le atribuyeron es injusto y que quiso “hacer algo bueno por el país” y le duele la ingratitud de la Fiscalía.

Publicidad

Respecto a su trabajo, afirma que no se trató de brujería o asesorías con elementos espirituales, sino que “analizaba los perfiles de las personas más cercanas al fiscal Iguarán con el fin de comprometer su lealtad a la Fiscalía. En el proceso de la realización de perfiles sicológicos nunca hice investigaciones que comprometieran a narcotraficantes o guerrilleros”.

Según él mismo, su relación con Iguarán no inició al momento de ingresar a la Fiscalía, sino que por el contrario, según afirma, “todos me conocían por mis dones, no me infiltré en la entidad”.

Publicidad

“Es normal que a lo largo de la historia líderes políticos trabajaran con asesores espirituales, pero yo llegué a la Fiscalía para neutralizar luchas internas de poderes. No me infiltré y el desprestigio que viví hace unos años me frustró mucho”, añadió.

Publicidad

Además, reveló que su vínculo directo con la entidad nació a raíz de una llamada en que le dijeron: ‘Necesitamos limpiar y moralizar la Fiscalía’”.

Las pruebas que realizó, contrario a lo que muchos medios de comunicación dijeron en su momento, “no tenían nada de extranormal, eran test de psicología. El propio Iguarán dijo que el título de brujo era injusto y que como fiscalía manejaron mal el caso”.

Publicidad

Finalmente, Armando Marti dijo que “en la Fiscalía no se aplicó el software que funcionaría para desarrollar habilidades extranormales, esto es el ‘Trascendenz/Q’, un programa creado por un ingeniero llamado Manuel Díaz y que contiene todo mi conocimiento de relajación y sanación espiritual ensamblado en un computador”.

Publicidad

El funcionamiento de esta plataforma sería a través de “un arnés en la cabeza y la máquina hace automáticamente el proceso de reprogramación mental, sin el riesgo del error humano”.

Este tipo de prácticas, asegura, no están pensadas para un país como Colombia, pues aquí “no estamos preparados para entender las asesorías que presté a la Fiscalía, que no tenían nada de espiritual”.