Ricky Martin hará concierto en Colombia en mayo y grabará video en Cartagena

Agenda en Tacones confirmó que Ricky Martin viajará a Colombia en mayo para hacer cinco conciertos en diferentes ciudades.

Además, el cantante, compositor, actor y escritor puertorriqueño escogió a Cartagena, la ciudad amurallada, para grabar su nuevo videoclip.

La noticia se conoció después del estreno de "A quien quiera escuchar", un disco en el que hace un esfuerzo por "recuperar emociones" y expresar de manera "transparente" por primera vez sus experiencias amorosas, al tiempo que rinde tributo a su isla natal.

Según Martin, "A quien quiera escuchar" es un "conglomerado" de sentimientos que le hacen volver "a un pasado muy romántico, tormentoso o lleno de ilusión".

Para la promoción de este su décimo álbum, del que ya se han adelantado dos sencillos, está prevista una gira por Nueva Zelanda, EE.UU., Latinoamérica y Asia y la firma de discos en Los Ángeles, en Nueva York, en Puerto Rico y Miami en los próximos días.

"Es un disco muy orgánico, muy relajado y nada pretencioso. Tiene una poesía muy cotidiana y muy simple", afirma sobre los diez temas inéditos que lo integran (trece en la versión de lujo, incluyendo cortes acústicos).

En su primer trabajo discográfico después de "Música + Alma + Sexo" (2011), "no hay miedo a hablar de nada", dice Martin, de 43 años, quien está convencido de que el oyente "se va a identificar con estas emociones".

Entre los temas de la producción figura "Isla Bella", un homenaje "nostálgico" a su Puerto Rico natal, pero también un tema que permite identificarse a cualquier que haya dejado su tierra.

"No importa si eres isleño o no, porque te vas a identificar si has tenido que dejar tu tierra buscando una mejor vida o porque así te lo exige tu carrera", argumenta.

Para la producción de este trabajo Ricky Martin se rodeó de algunos profesionales como el cantautor Pedro Capó, el cubano Yotuel Romero, excomponente del grupo "Orishas", y la cantante española Beatriz Luengo, que también ha escrito y compuesto algunas de sus canciones.

"Ellos son los que traen poesía e historias que me llegan al corazón. Estoy encantado de trabajar con ellos y espero que sea el comienzo de muchas cosas que podamos hacer juntos", señala el cantante. Con EFE