¿Sabía usted estos datos curiosos sobre los senos?

-El seno izquierdo es más grande que el derecho: De acuerdo a expertos, las mujeres siempre tendrán un pecho más grande que el otro, en la mayoría de los casos es el izquierdo. Esta asimetría es algo normal, científicos afirman que la perfección en la simetría de los senos no existe.

-Los senos cambian de tamaño: Es normal que los senos de las mujeres cambien de tamaño pues durante el síndrome premenstrual la progesterona y prolactina pueden ocasionar que los pechos se hinchen un poco.

-Los senos pueden causar orgasmos: Aunque muchos lo dudan, los senos de las mujeres, con la correcta estimulación son capaces de provocar orgasmos ya que son una de las zonas más erógenas.

-Fumar puede ocasionar la caída de los senos: De acuerdo a un estudio, fumar puede afectar la elastina, la proteína que mantiene firmes los pechos.

-El tamaño no importa a la hora de amamantar: A la hora de alimentar a los bebés, el tamaño de los senos no influye en la cantidad de leche materna que se produce ya que no tiene nada que ver con las glándulas mamarias.

-El peso de los senos: De acuerdo a un promedio realizado por expertos, los senos de una mujer constituyen, aproximadamente, el uno por ciento de su peso total.

-Hay cuatro tipos de pezón: Existen los planos, que aparecen cuando se estimulan; los prominentes; los invertidos, y los que presentan curvatura de unos cuántos milímetros.

-Las mujeres con implantes tienen más probabilidad al suicidio: La Universidad Laval de Quebec, Canadá, asegura que la tasa de suicidio es un 73% más alta en mujeres con implantes mamarios. Agrega que en sí la cirugía no es el problema sino las razones que llevaron a la mujer a practicársela.