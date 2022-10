Santos insiste en que Constituyente no es el camino para refrendar la paz

El primer mandatario aseguró que “algunos dicen que bajamos el umbral porque somos tramposos, porque nos estamos volviendo como Chávez y no señores, eso no es cierto”.

Agregó que lo que se hizo “no fue bajar el umbral sino lo que hicimos fue poner que el 13 y medio por ciento de los votos del electorado sean afirmativos para que pase el plebiscito”.

Además el presidente Santos invitó a los opositores del proceso de paz a que no realicen campañas de abstención y que no tengan miedo de ir a las urnas a votar por el ‘No’ en caso que no estén de acuerdo con los acuerdos alcanzados.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se mantiene bloqueada la vía entre Riohacha y Maicao por un grupo de docentes que exige soluciones a la situación de hambruna por la que atraviesan sus alumnos.

-En Venezuela se conoció el informe de una ONG de Suecia que asegura que ese país fue la nación de América Latina que más armas compró durante el año 2015.

-Este miércoles continuará la fecha 6 del fútbol profesional colombiano.