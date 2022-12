¿Se puede mantener una relación sentimental por Internet?

plataformas digitales como Skype o WhatsApp para no perder el contacto con su pareja, por eso el equipo de Tacones Sobre La Mesa habló sobre las consecuencias y razones por las que se da este fenómeno.

En primer lugar, la doctora Flavia dos Santos se refirió al ‘sexting’, una práctica popular en parejas de todo el mundo que consiste en enviar contenidos eróticos o pornográficos por medio de mensajes de texto por teléfonos móviles.

Sin embargo, Juanita Kremer advierte que al momento de compartir contenidos eróticos con su pareja, como fotografías o videos íntimos, corre el riesgo de que esa información se filtre en Internet pues todo lo que usted sube podría quedar almacenado en la web.

La doctora Flavia agregó que por la misma facilidad en las comunicaciones ahora es más fácil ser infiel a su pareja así como es más sencillo conocer personas y crear lazos de amistas o de amor.

Además, Juanita contó que conoció a su actual esposo a través de redes sociales y gracias “a una amiga de él que todavía no conozco”.

“Nos agregamos a redes sociales y en esa época todavía había Messenger, empezamos a hablar y un día me dijo que me iba a presentar a un amigo vía virtual. Primero me dio susto, pues cuando uno trabaja en este tipo de cosas hay gente que puede obsesionarse, pero resultó que éramos vecinos”, indicó.