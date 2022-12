¿Se puede ser feliz sin tener sexo? Experto responde esta y otras dudas

Comportamientos correctos e incorrectos en el sexo, tabús y qué cosas definitivamente no son aceptadas en el sexo. Entérese de todo esto y más en esta entrevista con el doctor Pablo Vallejo, psicólogo y experto en conductas sexuales, quien en diálogo con Luna Blu afirmó que, pese a ser inherente al ser humano, se puede ser feliz sin sexo.

Publicidad

En primer lugar, Vallejo afirmó que es difícil poner límites a conductas dadas, pues cada quien es libre de vivir y sentir su sexualidad como quiera.

“Si alguien piensa que la sexualidad debe ser exclusivamente para tener fines reproductivos, es correcto si eso lo hace feliz (…) En psicología durante mucho tiempo se ha entendido la satisfacción sexual simplemente como el estar satisfecho sexualmente, tener buena frecuencia y que eso nos guste”.

Publicidad

“Ahora mismo la satisfacción sexual es concebida como una balanza entre las cosas positivas que nos da el sexo y las cosas negativas. En el momento en que esta balanza ganan las cosas negativas, no estaríamos satisfechos sexualmente”, añadió.

Publicidad

Dijo además que la comunicación sexual es algo muy importante, pues cuando hablamos de este tipo de cuestiones con nuestra pareja es primordial aclarar las cosas que nos gustan y las que no.

En cuanto a si se puede ser feliz o no sin sexo, afirmó que sí es posible “y de hecho hay gente que prefiere no tener sexo, pues cuando el sexo es tan malo o el acto genera tanto malestar que el no tener sexo es un alivio”.

Publicidad

“Es curioso que en países como Colombia o España el sexo es algo inherente, somos seres sexuales, lo expresamos y no hay ningún problema con eso, pero ahora mismo en Japón hay un gran problema y es que entre los jóvenes de 20 a 44 años, el 40% no tiene sexo, algo que repercute directamente en la demografía”, añadió.

Publicidad

Por otro lado, Vallejo afirmó que una experiencia sexual negativa puede cambiar la vida de una persona, “quizá no para siempre, pero sí que va a contemplar el sexo de una forma diferente”.

“Cualquier cosa sexual es muy impactante, los cambios se producen a nivel psicológico, social, físico, y demás. Por ejemplo, en el momento en que te sucede algo y tu parte física no está de acuerdo con tu parte mental, encontramos una inconformidad”, finalizó.