Se quejó de su trabajo en Twitter y le respondieron que estaba despedida

Cella, una mujer que decidió quejarse de su nuevo trabajo a través de Twitter recibió una lección que para muchos no fue la mejor.

Publicidad

“Ew, mañana empiezo con este trabajo de mierd*” escribió ella en la red social sin imaginarse que quien le iba a responder era su jefe. (Vea también: ¿Buscando trabajo? Borre esto en redes sociales para que no lo hagan quedar mal ).

El usuario @Roberwaple era el responsable de entrenar a Cella en Jet's Pizza, y le comunicó una triste decisión a través de la red social del pajarito.

Publicidad

“Y… no, no vas a comenzar ese jodido trabajo hoy! Te acabo de despedir! Buena suerte con tu vida sin dinero ni trabajo!”, le dijo el hombre a Cella a través de Twitter, red social que no utilizada desde 2009.

Publicidad

La historia de Cella se viralizó rápidamente y miles de usuarios de Twitter calificaron el hecho como absurdo.