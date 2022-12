Se subió a un avión y encontró a su doble idéntico en la silla del lado

Un hecho anormal sucedió en un vuelo en Irlanda, cuando dos hombres por casualidad terminaron sentados justo al lado del otro. Lo curioso es que son tan parecidos que podrían pasar por gemelos aunque nunca se habían visto en la vida.

Publicidad

Uno de ellos, el del lado izquierdo, se llama Neil Thomas Douglas y publicó la fotografía inmediatamente después de que el ‘hermano’ se sentara a su lado.

“Todo el mundo alrededor estaba riéndose. Nos tomamos un selfie y eso fue todo”, dice el mensaje de Douglas con el que acompañó la curiosa fotografía. (Vea también: ¿Recursiva? Madre usa batidora para hacer burbujas en la tina de su hijo ).

Publicidad

Según cuenta BBC Mundo, los dos hombres se volvieron a encontrar en un pub, por lo que deidieron tomarse algunas cervezas juntos y compartir un poco más sobre sus vidas.

Publicidad

Guy on right is the husband of my friend @elrottencrotch . Guy on left is a STRANGER he met on a flight last night! pic.twitter.com/kwBFOOEoMc