¡Se tumbó en la tarima! Fuertes dolores en concierto mandan a Bad Bunny al hospital

El cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde se ve acostado en una camilla con una sudadera gris y muchos cables de intervención sobre él.

Horas antes de publicar esta imagen, el artista compartió un video donde se observa cómo se acuesta en el piso en un concierto, aparentemente por un dolor fuerte que sentía, además añadió este mensaje explicando lo sucedido en su show:



“Desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo no resistía más, tanto que me senté y hasta me acosté buscando alivio”, escribió.



“Tu carrera ha ido cuesta arriba tan rápido que te has olvidado de ti, dedícate tiempo, chequéate y descansa (…) Eres orgullo boricua (…) nosotros te vamos a poyar igual que estés acá o en la china espero que te recuperes”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Sin embargo, el artista no ha confirmado cual fue la causa que lo llevo al hospital.

