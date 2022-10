Sebastian Vettel deja Red Bull al terminar esta temporada

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón mundial de Fórmula 1, dejará Red Bull Racing al término de la temporada 2014, anunció la escudería en un comunicado este sábado, víspera del Gran Premio de Japón que se celebrará en el circuito de Suzuka.

"Nos avisó anoche (viernes)", indicó Christian Horner, el Team Principal de Red Bull Racing, a varias televisiones al llegar a Suzuka la mañana del sábado. Y dio a entender claramente que Vettel se marcha a Ferrari, donde el español Fernando Alonso tiene todavía dos años de contrato.

Vettel, de 27 años, ha ganado todos sus títulos mundiales con Red Bull, de 2010 a 2013, y 38 de sus 39 victorias en F1. Será sustituido por el ruso Daniil Kvyat, de 20 años, que debutó esta temporada en la F1 con Toro Rosso, filial de Red Bull reservada a los jóvenes pilotos.

"Queremos agradecer calurosamente a Sebastian por el papel increíble que ha tenido en Red Bull en los últimos seis años", escribe en un comunicado la escudería fundada por Dietrich Mateschitz, el magnate de las bebidas energéticas.

Poco después el piloto alemán declaró que aún no puede revelar su próximo destino: "No puedo confirmar nada por ahora".

"Es una decisión dura después de haber pasado tanto tiempo junto a Red Bull", agregó el cuatro veces campeón del mundo, todas con Red Bull.

"No era la primera vez que era tanteado, pero sentí que esta erta la buena. No me voy porque no me guste el equipo o alguien, no estoy huyendo de nada", insistió.

"En algún momento de la vida sientes que que tienes que hacer algo más, algo nuevo", justificó. "No era la decisión más fácil, pero tienes que escuchar a tu corazón".

Vettel está desde el inicio con Red Bull, cuando Mateschitz decidió gastar su fortuna en la F1 para crear el mejor equipo del mundo.

El anuncio de Red Bull tomó por sorpresa a todo el mundo en el paddock de Suzuka, donde se espera, en las próximas horas, el anuncio de la salida del español Fernando Alonso de Ferrari tras cinco temporadas sin ganar nada.

En el gran juego de dominó desencadenado la mañana del sábado por el anuncio sorpresivo de Red Bull, el siguiente movimiento podría ser el paso de Fernando Alonso a McLaren-Honda, escudería en la que estuvo un año, en 2007, al lado del entonces debutante Lewis Hamilton, pero con un nuevo socio para el motor, el gigante japonés, que regresa a la F1.

La eventual llegada de Vettel a Ferrari supone para el alemán un riesgo porque la escudería italiana está ahora mismo hundida, cuarta en la clasificación mundial de constructores por detrás de Williams, y sin poder garantizar que en dos o tres años pueda recuperar su retraso con Mercedes y Red Bull.

Ahora bien, Vettel siempre puede esperar repetir, a su manera, lo que consiguió su compatriota Michael Schumacher a finales de los noventa, poner en marcha a la Scudería y ganar cinco mundiales seguidos, de 2000 a 2004.

Ahora, todo el peso recaerá en los hombros sólidos del joven australiano Daniel Ricciardo que va a poner todo el peso en la escudería cuádruple campeona del mundo en título, para pretender al título de campeón del mundo.

Ricciardo ya ha demostrado su valía, ganando tres GP esta temporada (Canadá, Hongría, Bélgica), su primera en Red Bull. AFP