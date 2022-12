Ser madre me cambió las prioridades en la vida, confiesa Catalina Gómez

La presentadora habló de su vida familiar y de las experiencias que la han hecho crecer como persona y como profesional.

“Los años no vienen solos y uno va creciendo y entre uno más rápido entienda las cosas es mejor porque esto significa más años de buena vida y de tranquilidad le quedan a uno”, dijo, al confesar que ser madre le cambió las prioridades en la vida.

“El hecho de que uno diga que no todo es malo, no quiere decir que no haya problemas, pero todo es cuestión de actitud, de entender que hoy estamos aquí y mañana no sabes si estamos o no, entonces hay que vivir el ratico”, puntualizó.