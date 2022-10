Si lo que falta no está el 23 de marzo, Farc no está preparada para paz: Santos

“Estos puntos deben ser resueltos antes de la fecha. De no ser así, los colombianos entenderemos que las Farc no estaban preparadas para la paz”, dijo.

Publicidad

Al hacer un recuento de los puntos faltantes, Santos dijo que “hay que tomar ya las decisiones” y que para ello “se requiere decisión política”.

“Ya hemos discutido lo suficiente. El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso”, puntualizó.

Publicidad

Santos, en referencia al más reciente incidente de las Farc en Fonseca, donde los negociadores se presentaron con hombres armados a hacer proselitismo, manifestó que los colombianos pueden estar seguros que hechos como esos no volverán a suceder.

Publicidad

“Pueden estar tranquilos los habitantes de la Guajira y de todo Colombia: no habrá guerrilleros paseándose armados por las calles de ningún municipio. Lo que sucedió ayer no se volverá a repetir. Bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. No lo voy a permitir”, expresó.

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-El Ministerio de Defensa ordenó el ingreso del Ejército al corregimiento de Conejo, en el departamento de La Guajira, tras la presencia armada de las Farc en la zona. Tanques del Ejército permanecen a dos kilómetros del corregimiento.

Publicidad

-La directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros, manifestó que con el programa de Búsqueda de Personas No Identificadas de Colombia se han encontrado 28 mil 195 personas no identificadas en 295 cementerios de 31 departamentos del país.

El Instituto Nacional de Salud reportó que en 2015 se registraron en todo el territorio nacional 260 muertes de niños menores de cinco años que presentaron cuadros de desnutrición en sus diagnósticos.

-Fuerzas de Siria Democrática, una coalición armada kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos, conquistaron la ciudad de Al Shadadi, el feudo principal del grupo terrorista Estado Islámico en la provincia nororiental de Al Hasaka.

Publicidad

-Pese a que la prensa inglesa ya da por seguro que José Mourinho cuenta ya con un preacuerdo con el Manchester United, el portugués afirmó que no está buscando equipo, y que ya rechazó a ofertas de China y de Italia para entrenar esta temporada.