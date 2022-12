Siga estos 5 consejos que le ayudarán a mejorar su autoestima

Alexandra Pumarejo le entrega cinco consejos que le ayudarán a mejorar su autoestima. Así que tome nota y póngalos en práctica:

1. No generalice lo malo. El hecho que haya tenido un problema no quiere decir que no vaya a mejorar.

2. Identifique quién es su voz crítica. Siempre hay alguien que quiere desmeritarlo o menospreciarlo, hágalo a un lado y siga con su vida.

3. Haga un corto circuito a esa baja autoestima. Pare de sufrir, han salido de situaciones peores.

4. Acepte las opiniones positivas. Si le recibe un piropo, simplemente diga gracias y no lo ponga en duda.

5. Deje a un lado el perfeccionismo. Enfóquese en ser mejor para usted.