Streamer denuncia que acosador irrumpió en su casa y le prendió fuego a su carro: “Estoy asustada”

En un escalofriante incidente que conmocionó a la comunidad de influencers y gamers, una reconocida streamer de las redes sociales denunció que un acosador viajó más de 1.000 kilómetros para irrumpir en su casa y prenderle fuego a su vehículo. La víctima, quien se hace llamar Justfoxii en internet, expresó su profundo temor tras el traumático suceso.

Los hechos ocurrieron cuando la madre de la streamer escuchó ruidos extraños a las afueras de su casa y, al acercarse a la ventana, vio a un individuo encapuchado rociando gasolina sobre el automóvil de su hija. Rápidamente, dio aviso a las autoridades para que se acercaran hasta el lugar; sin embargo, el acosador logró escapar.

"No sé ni como empezar este vídeo. Mi vida ha sido un infierno en el último año por todos los problemas que he tenido con acosadores. Esto pasó hace unas semanas cuando estaba de vacaciones y estaba durmiendo. Mi madre me llamó llorando a las 2:00 de la mañana y me dijo que lo sentía mucho, que alguien había quemado mi coche”, expresó la streamer en un video.



A raíz del fuerte suceso, la streamer, en estado de shock y visiblemente afectada, decidió contar lo sucedido a través de su cuenta de YouTube.

"No me lo podía creer que ese era el carro por el que tanto había trabajado. Ver a alguien quitarme eso fue muy doloroso, nunca seré capaz de entenderlo. Cabe señalar que viajó más de 1.000 kilómetros para hacerme esto, lo que lo empeora todo en mi opinión", aseveró la joven streamer.

Tras la denuncia, miles de personas en redes le han mostrado su apoyo y solidaridad a la streamer. Además, numerosos seguidores y colegas de la industria expresaron su repudio hacia este tipo de comportamiento y pidieron mayor protección y seguridad para los creadores de contenido en línea.

"Todos estamos muy traumatizados en manera que nunca podré describir. Me alegro de que todo el mundo esté sano y salvo. Nunca pensé que cuando empecé a hacer directo en 2015, me pasaría algo así a mí", explicó la streamer.

