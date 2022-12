Sufro de obesidad y me han recomendado hacerme el bypass gástrico, ¿qué hago?

Las ‘entaconadas’ aconsejan a una oyente que escribió exponiendo su caso, que se describe a continuación:

Publicidad

“Hola chicas tengo 21 años y peso 113 kilos, mi médico me dice que lo más apropiado es que me haga el bypass gástrico yo dije que sí, que haría lo que fuera para bajar de peso.

He hecho miles de dietas y ejercicios y no he podido bajar. Mi ayudita es que me aconsejan ustedes yo personalmente tengo mucho miedo pero la intención es bajar de peso”.