Suso es la antítesis de los estereotipos de belleza que existen: Dany Hoyos

La estrella del repentismo antioqueño Dany Hoyos relató en En Blanco y Negro cómo surgió el personaje ‘Suso el paspi’, que divierte a todo el público colombiano con sus peculiares ocurrencias.

“Lo construimos con Humberto Zapata, director de los personajes de Tutucán, uno de mis grandes maestros, de mis grandes amigos de la vida”, dijo.

“Uno tiene que tener los ojos divinos, entonces Suso tiene ojeras; tiene que tener las cejas pulidas, Suso las tiene juntas; uno tiene que tener la sonrisa perfecta, Suso es mueco”, agregó.

Para Dany Hoyos lo que más le ha sorprendido de su creación es que la gente se vinculara tanto emotivamente con el personaje.

“Lo que yo quería demostrar con Suso es que a pesar de todos esos defectos externos la gente lo quiere; mostrar que lo importante es lo que nosotros somos, lo que llevamos por dentro, lo que hay afuera es una máscara finalmente”, dijo.

Ante la pregunta de si busca llenar el vacío que dejó el gran humorista, abogado, periodista, Jaime Garzón, Hoyos respondió enfáticamente: “No, no, no… para mí el marcó un hito distinto pero no creo que yo sea eso, ni cinco. Somos muy diferentes. Su enfoque era muy político, y me parecía maravilloso, el mío no.

Finalmente, confesó que nos es común que conceda entrevistas porque cuando empieza hablar de él y de lo que ha conseguido durante su vida se suele poner muy nostálgico.

“No estoy muy acostumbrado que me hagan entrevistas, entonces cuando empiezan hacer un recuento de todo lo que uno ha hecho uno dice: mierda, si he hecho muchas cosas y no ha sido fácil, es como sentirse orgulloso de uno”, relató entre lágrimas.