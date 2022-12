Tanto ama Dios al mundo que entregó a su hijo único: padre José Joaquín Quiroga

El padre José Joaquín Quiroga habló este domingo 15 de marzo sobre el Evangelio de San Juan: 3, 14-21:

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el hijo del hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquél que cree en él no muera sino que tenga vida eterna.

Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz.

Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios.

El padre José Joaquín Quiroga explicó que “Dios ofrece vida y salvación al hombre y la mujer” y puso el ejemplo de Jesucristo: “tanto ama Dios al mundo que entregó a su hijo único”.

Además, agregó que “Dios nos ama tanto que hace todo lo posible, como un buen papá, para que ninguno se pierda”.