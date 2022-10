Tarot 2015: Géminis, no se puede tener todo a la vez

Estas son las predicciones del astrólogo y tarotista profesor Salomón para los nacidos bajo el signo de Géminis en 2015, el año de la cabra de madera, según el horóscopo chino, el más concreto y precioso que se rige por las fases lunares y que no se puede variar.

Géminis: Los geminianos en 2015 van a querer tener todo a la vez y acumular y no todo se puede lograr al tiempo, no hay que acaparar, más bien hay que buscar equilibrio en las relaciones, tomarse las cosas con calma. Lo que pasó en 2014, pasó, el 2015 hay que potenciarlo. Ojo con la salud, no abusar de las cosas porque puede venir la enfermedad: sobre todo en garganta, hombros y columna.

En los dos primeros meses del año retome cualquier proyecto que había dejado inconcluso, pero ojo: no todo lo que brilla es oro, lo mejor es no arriesgar. Marzo, julio y octubre serán los meses más importantes.

Actividad: Quite la funda de la almohada, escriba 3 deseos en un papel y el 5 de enero quémelo.