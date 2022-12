Tatuarse pecas en la cara: la nueva tendencia que se populariza en el mundo

Alex Oquendo, tatuador profesional, habló en entrevista con Mañanas BLU para hablar de los tatuajes más curiosos y extraños, específicamente de una reciente práctica que le ha dado la vuelta al mundo, hacerse pecas en el rostro.



“Últimamente la gente está llegando, no solo a pedir las pecas en la cara, sino también en el pecho y del cuello hacía abajo”, indicó.



Según el experto en el tema, las mujeres son quienes más recurren a hacerse este tipo de prácticas, porque “siempre están en la búsqueda de un atractivo más, algo que seduzca más”.



De color café, que no se noten mucho y que sean visibles a la hora de que otra persona esté cerca, son el tipo de exigencias que le hacen a Oquendo las que llegan a hacerse lunares en el cuerpo.



Este como los demás tatuajes es permanente y aunque ya hay tecnología que ayuda a borrarlos Alex no recomiendo hacerlo.



“Yo no lo recomendaría mucho porque no hacen un 100% de trabajo de borrado”, concluyó.



