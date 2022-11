Te extraño más que nunca: viuda de Diomedes Díaz dedica emotivas palabras al cantante

El 26 de mayo del año 1957, como reza una de sus canciones, nació en la finca Carrizal, de La Junta, en La Guajira, Diomedes Díaz Maestre, el más grande representante de la música vallenata colombiana, reconocido no solo por su peculiar interpretación, sino por varias de sus letras.

Consuelo Martínez, viuda del ‘Cacique de La Junta’, recordó con mucho amor a su esposo y le dedicó unas sentidas palabras en el que sería el cumpleaños número 63 del ídolo vallenato.

Además, la mujer desempolvó un inédito video de Diomedes cantándole.

“Amor de mi vida, en una fecha como hoy estaríamos celebrando tu cumpleaños. Era una alegría muy grande, te despertábamos cantando y luego todo era fiesta. Eras muy feliz, amor. Me alegro de haberte celebrado tantos de esos cumpleaños”, dice parte del mensaje de Consuelo.

Dios desde hace 7 años te mandó llamar al cielo. Esto ha sido la prueba más dura, quedando sola con mis tres hijos, pero con la satisfacción de que no me quedó un día sin decirte y demostrarte todo mi amor, respeto y lealtad. Hoy te extraño más que nunca. Me siento muchas veces impotente e incapaz de seguir adelante. Son muy difíciles las situaciones que la vida nos pone”, agregó.