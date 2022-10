Tener a Jesús en la vida permite encontrar el camino y el amor: padre Quiroga

El padre José Joaquín Quiroga basó su reflexión en la epifanía de Jesucristo, que significa la manifestación del hijo de Dios al mundo, como lo resume el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12.

“Cuando Cristo llega a la vida de uno, hay unidad, nos sentimos amigos, participamos verdaderamente de él y todo esto por ese sacrificio de entrega de Jesucristo”, expresó el religioso.

“Tener a Jesús en la vida y en nuestro corazón, permite verdaderamente encontrar el camino, la luz, el amor que nos lleva a la unidad y al buen trato entre nosotros”, agregó.

Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12:

1. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén,

2. diciendo: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.”

3. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén.

4. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo.

5. Ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta:

6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá;

porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.”

7. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella.

8. Después, enviándolos a Belén, les dijo: “Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.”

9. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño.

10. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría.

11. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.

12. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.