¡Todo un héroe! Hombre salvó la vida de un perro con respiración boca a boca

El video que es viral en las redes sociales, muestra a Omer Yilmaz haciéndole un masaje cardíaco y reanimación al cachorro moribundo.

Los comerciantes de la ciudad notaron que el canino se había atragantado con comida y estaba inmóvil en el piso de un lugar donde la gente alimenta a los perros callejeros.

Publicidad

Después de darse cuenta de que algo estaba atorado en la garganta del perro, Omer Yilmaz comenzó a hacerle reanimación al animal, hasta salvarle la vida.

Lea también: ¡La música lo cura todo! Pacientes bailan ‘Con Calma’ en la Unidad de Diálisis

"Por supuesto, me siento muy feliz de salvar la vida de este cachorro, no pude evitar no interferir cuando vi lo que estaba sucediendo. La madre del cachorro me miró a los ojos. Sentí que ella estaba diciendo 'salva a mi bebé”, relató el comerciante.

Publicidad

El hombre contó que “debido a mis problemas de salud, experimenté ser incapaz de respirar. En ese momento y me puse en el lugar del cachorro como si fuera yo", dijo el comerciante.

Publicidad

Le puede interesar: Mujer de 61 años presta su vientre para que su hijo gay sea papá