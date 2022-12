Tony Blair niega estar supervisando negocios de minería

En un comunicado, la oficina del exprimer ministro británico Tony Blair asegura que no es cierto que estén supervisando contratos de minería.



Indica que las insinuaciones de que su firma de consultoría, Tony Blair Associates (TBA), ha recibido 30 millones de libras esterlinas, es un absurdo y una invención. Lea también: En tema de regalías, no hay ningún interés de árabes en Colombia: SuperMinistro



De acuerdo con la misiva, TBA ha estado trabajando con el Gobierno colombiano desde 2013, y no hay nada ilegal en el proyecto financiado por los Emiratos Árabes Unidos.



“El único propósito es apoyar al gobierno colombiano en un programa que busca modernizar los servicios públicos y aumentar la prosperidad para los colombianos”, dice. Lea también: Es extraño que Blair trabaje para Colombia y le pague Abu Dabi: Sunday Telegraph



El equipo de la oficina del ex primer ministro británico, dice el comunicado, “trabaja exclusivamente en el interés y beneficio del Gobierno colombiano y como en cualquier proyecto, mantiene absoluta confidencialidad sobre los requisitos del contrato”.



Tony Blair Associates, aclara que su trabajo en Colombia no ha tenido ningún costo para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lea también: Tony Blair en ‘líos’ por asesorar a Colombia en gestión de contratos mineros



Finalmente, dice que han dejado claro que no hay conflicto de intereses y que no tienen relación con ninguna legislación involucrada con regalías ni honorarios de minería.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz que se adelanta en la Habana, Humberto de la Calle, aseguró que no están dispuestos a permanecer indefinidamente en la mesa.



-La Procuraduría General pide hacer correcciones al proceso de negociación de la paz y reitera la necesidad de un pacto para salir del conflicto armado.



-Más de 80 millones de pensiones en Latinoamérica están en peligro. De acuerdo con la OCDE, si no se implementan reformas urgentes el envejecimiento de la población y la informalidad laboral acelerarán la insostenibilidad del sistema pensional.



-Una avioneta se precipitó a tierra muy cerca a Punta Cana en República Dominicana.