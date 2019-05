Transmiten por error La Llorona en vez de Detective Pikachu en cine lleno de niños

Por: Redacción Digital BLU Radio

Detective Pikachu es una de las películas que más está atrayendo al público familiar a las salas de cine en este momento. Es por eso que gran parte de los asistentes a las funciones son niños de edades tempranas.

En el cine Guzzo Marché Central de Montreal, Canadá, todo parecía bien hasta que empezaron los avances de otras cintas y en vez de aparecer películas infantiles o animadas, se veía en pantalla las escenas de la nueva película de Chucky y otras de terror.

El suceso fue relatado por Ryan George, periodista del medio estadounidense ScreenRant, en Twitter.

The theatre I'm in is playing a trailer for Annabelle Comes Home before Detective Pikachu LOOK AWAY CHILDREN OH NO

La respuesta fue la esperada por cualquier adulto, los niños empezaron a llorar al ver las imágenes en pantalla. Hasta hubo algunos que tuvieron que salir de la sala debido al temor.

El cinema no se percató sino hasta después de estar presentando las primeras escenas de La Maldición de La Llorona, película que actualmente está en cartelera en el mundo, momento en el que detuvieron por completo la función.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95

Después de lo sucedido ofrecieron disculpas y enviaron al público a otra sala donde presentaban realmente la película basada en Pokémon.

Sin embargo, algo que provocó risas entre los usuarios de redes sociales fue la reacción de los padres, quienes no podían creer lo que estaba pasando y no evitaron las carcajadas en el lugar.

