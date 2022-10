Tras abuso a menor de 4 años en Bogotá, ICBF reitera responsabilidad de padres

La directora Regional del Icbf en Bogotá, Diana Arboleda, llamó la atención de los padres de familia para que garanticen la seguridad de los menores y les expliquen el riesgo de hablar con extraños, esto luego de que una menor de 4 años fuera, al parecer, abusada sexualmente en la capital del país.

“Un llamado nuevamente a todos los padres para que estén pendientes de sus hijos, que hablen mucho con ellos, que siempre les crean, que les vayan indicando acerca de los cuidados que deben tener, de no acercarse a personas extrañas, de no permitir que personas extrañas se acerquen a ellos. Tratar de no descuidarlos, sobre todo en la calle, más ahora que empieza el mes de octubre y este mes tradicionalmente aumenta la vulnerabilidad de los niños a hechos como el que desafortunadamente sucedió”, aseguró Arboleda.

El instituto solicitó a las autoridades que sean ágiles en la investigación para dar con el paradero del responsable y esclarecer los hechos.

