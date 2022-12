Trucos para no ahuyentar la pareja en la primera cita

La primera cita es bastante importante y del éxito de ella depende un segundo encuentro.





Deje hablar: los nervios muchas veces lo traicionan, y hablar en exceso lo puede hacer sentir tranquilo, pero es un error garrafal en la primera cita.





No hablar de su ex: Es algo esencial. No hable ni mal de su expareja, eso puede sacar corriendo a quien pretende.





No se encarte: pida algo que se pueda comer muy fácil, esto le evitará pasar un mal rato a la hora de tener que consumir un plato complicado.





No se emborrache: En ocasiones los nervios lo llevan a tomar un poco más de lo normal. Puede hacer o decir cosas que no debía.







Desesperados o intensos: No hable de sus ganas de casarse, organizarse o tener hijos, eso ahuyenta a los pretendientes. Tampoco presiones para que lo vuelvan llamar o a invitar a salir.





