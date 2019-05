‘Un cuarto para las 4’, la serie web que ninguna mujer se debe perder

Por: Redacción Digital BLU Radio

Las protagonistas de la serie web ‘Un cuarto para las 4’, María Laura Quintero, Jacqueline Aristizábal, Johanna Fadul y Camila Jiménez, hablaron en Agenda en Tacones de BLU Radio sobre sus personajes en la serie de Caracol Televisión.

Sofía

“Ella es la única casada de este grupo, tiene un hijo. Es una mujer muy tranquila, tiene mucha estabilidad en su matrimonio, pero siempre espera su ‘relax’ de encontrarse con sus amigas. Siempre lo da todo por su hogar”, dijo Aristizábal.

Catalina

“Es una parchada, relajada, no tiene escrúpulos, para ella el tabú no existe y se mete con el que le gusta. Es tan fresca que no piensa cuando actúa”, mencionó Faful.

Estefanía

“Estefanía es un personaje divertido, muy alegre. Es la que se ha leído todos los libros de relaciones de pareja, es una especie de gurú”, señaló Jiménez.

Isabella

“Es la típica amiga que es la regañona, la que no hace nada, la morronga. Ella siempre antepone los principios, los valores, la dignidad de la mujer, ante todo, pero también se da sus estrelladas”, afirmó Quintero.

