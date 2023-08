¿Una gran venganza? Hombre le cortó la luz a su mujer por terminar la relación con él

En TikTok se comparten miles de videos diariamente, donde los usuarios dan a conocer situaciones que han vivido o viralizan algunos retos. La plataforma ha dado a conocer historias impactantes y cómicas, desde infidelidades hasta rupturas.

En esta ocasión, una mujer se volvió viral en TikTok al contar sobre su separación amorosa con su ahora expareja y la peculiar "venganza" que éste decidió emprender por la ruptura.

La usuaria, que responde al nombre de Paola Márquez, según su perfil en TikTok, en medio de la risa, compartió un video, que dura pocos segundos, contando el porqué terminó su relación.



De acuerdo con su relato en el breve fragmento del video, la mujer tenía una relación amorosa con un hombre empleado en la Comisión Federal de Electricidad en México (CFE), encargado de los cortes de la luz en dicho país. La relación llegó a su fin y, como consecuencia, el hombre optó por utilizar su puesto y cortarle la luz.

Sin dar más detalles por la situación, el video fue publicado el pasado 31 de julio, rápidamente se viralizó en la plataforma de TikTok, acumulando más de 330.000 ‘me gusta’, miles de comentarios y compartidas.

Vea el video compartido por Paola Márquez:

Los internautas de la plataforma no dudaron en comentar sobre la situación y compartieron anécdotas similares. “Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil”; “yo anduve con el de los garrafones y cuando cortamos dejó de traerlos a mi casa, después ya tenía que ir hasta a la tienda por el garrafón”; “esa venganza tenía mucha energía negativa”; “a mi me cortaron el internet”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

