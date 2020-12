¡Una historia admirable! Madre aprendió a leer y escribir para ayudar a su hijo con cáncer

Rubiola Valencia, de 47 años, aprendió a escribir y leer de la mano de la profesora de su hijo en el Instituto Nacional de Cancerología , ante la necesidad de comprender las fórmulas médicas que los doctores le enviaban para el tratamiento de su hijo.

“Llegué aquí y empecé a complicarme por las fórmulas, porque a veces los doctores me decían que si no sabía leer, yo les respondía que se me dificultaba”, relató en entrevista con Noticias Caracol .

La aguerrida mujer contó que viene del campo y “no había tenido la posibilidad de estudiar” porque su pareja en ese momento le decía “que para qué estudiaba”.

Esto llamó la atención de la profesora Lina Ramírez, quien no dudó en ayudarla y enseñarle, pues Valencia tenía todas las ganas de superarse y aprender.