Vengo de un lugar muy acomodado, nos acomodábamos todos en una cama: dra clown

Luz Adriana Neira, conocida como la doctora Clown, habló a través de los micrófonos de BLU Radio de lo maravilloso que ha sido llevar a los niños enfermos una sonrisa en medio de momentos difíciles.

Publicidad

“No soy doctora graduada, pero me dicen doctora clown porque me he especializado en la felicidad y en estudiar todo lo que hace el cerebro para que la gente sea más feliz cada día”, manifestó.

Luz Adriana está convencida que a través de la sonrisa se pueden superar barreras que muchas veces la medicina y la ciencia no son capaces de lograr.

Publicidad

“El efecto de la risa cambia los jugos cerebrales logrando que las hormonas cambien y los medicamentos que consume la persona que está enferma logran actuar con mayor eficacia”, agregó la doctora clown.