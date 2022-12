Vi el infierno: Testimonio de experiencia extranormal

En 1995, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá, un rayo habría impactado a dos personas; el incidente cobraría la vida de un hombre, sin embargo, una mujer sobreviviría, según dice, “por la gracia de Dios”. Este es el testimonio de Gloria Constanza Polo Ortiz, quien en diálogo con Luna Blu de Blu Radio compartió el testimonio de su experiencia extranormal.

Gloria afirma que los hechos que cambiaron su vida ocurrieron el viernes 5 de mayo en horas de la tarde. A causa de la descarga eléctrica, su cuerpo habría quedado “literalmente carbonizado”.

“Iba con mi sobrino hacia la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional y llovía muchísimo. Cuando caminaba junto a él nos cayó un rayo, quedamos sin vida. El rayo me carbonizó, literalmente, mi cuerpo. Destruyó mis senos, mi brazo derecho, mis costillas, mi vientre. Mis venas se quemaron, comprometió todos mis órganos internos, mi hígado, pulmones, riñones y ovarios, quedé sin vida al igual que mi sobrino”, aseguró Gloria.

Indicó también que tras el siniestro habría quedado sin vida: “veía toda la humanidad y a las personas por dentro, veía sus pensamientos y pecados, que son horribles criaturas dentro de las personas. Sin embargo, había una sabiduría por encima de mi inteligencia, veía un amor, una paz y una gran luz que estaba arriba. Al acercarme a la luz me di cuenta que era el corazón de Jesús; mi sobrino entró pero yo no, pues no me encontraba en gracia de Dios”.

Posteriormente, Gloria habría tenido otra experiencia extranormal. Según dice, durante la cirugía a la que se sometió posteriormente, entró en "coma profundo y agonizaba, salí de mi cuerpo y vi cómo, de las paredes del quirófano, brotaba gran cantidad de horribles criaturas. Pensé que estaba alucinando por falta de oxígeno, pero llegó la sabiduría de nuevo y advertí que eran todos los pecados que había cometido, con terror me di cuenta que el diablo existe”.

“Me alejé huyendo y una horrible boca me succionó, cayendo hacia el vacío vi un hueco lleno de tinieblas en que se escuchaban gritos y rechinaban los dientes los millares de personas que se habían suicidado por voluntad propia. Fui sostenida por San Miguel Arcángel y vi que al fondo estaba el infierno. Luego abrieron el libro de mi vida con todos mis pecados y las consecuencias de los mismos”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí.