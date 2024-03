Novia del hijo de Iván René Valenciano denuncia brutal golpiza: "Me rompió la sien"

En redes sociales circula un video donde presuntamente se ve a Aldair Valenciano, hijo del exfutbolista y comentarista colombiano Iván René Valenciano, propinándole varios golpes a su novia Katy. Así lo denunció la mujer mediante dicho video, relatando lo sucedido.

Había salido con Aldair hacia el norte, estábamos viendo el partido el sábado. El domingo a la madrugada cuando veníamos bajando para la casa yo recibo una llamada a su teléfono y era una mujer, yo contesto y la mujer me colgó, en eso le digo a él: 'No quiero nada contigo' Aseguró la novia de Aldair Valenciano.

Luego de eso, ella contó que le dijo al taxista que parara el carro para ella bajarse y justo ahí empieza la discusión, después de que él también descendiera del vehículo. En ese momento llegaron tres motos de la policía, tres patrulleros y un subintendente, ellos le pidieron la cédula al hijo de Iván René, pero este se negó por completo; al parecer le faltó al respeto a las autoridades, así lo manifestó su novia.

Katy afirmó que debido a que el hombre se opuso a presentar su documento de identidad, el subintendente actuó de inmediato interponiendo un comparendo y le dijo a la pareja que cada uno se fuera para su casa.

La mujer indicó que ella empezó a caminar para su casa sin percatarse que su novio iba detrás y justo cuando abrió la puerta para ingresar a su vivienda él logró entrar al tiempo, insultándola y amenazándola.

''En ese momento él empieza a decir que por mi culpa los policías le habían puesto el comparendo, me coge duro de los brazos y empieza a pegarme manotazos y me ahorca, yo le digo que me suelte, empecé a llorar y a pedirle que me soltara, en ese momento me pegó un puño y logra partirme la sien, por eso tuvieron que agarrarme cinco puntos'', dijo la novia de Aldair Valenciano.

Después de este suceso, ella relató que un vecino logró ver lo que sucedía y le pidió a los demás habitantes del conjunto que llamaran a la Policía. De inmediato llegaron los mismos miembros de la institución que habían sancionado Aldair, lo esposaron y se lo llevaron.

Según la mujer, su novio, sin importar que estaba frente a los policías, empezó a amenazarla de muerte.

Katy afirmó que llegó al CAI donde fue llevado el hijo del exfutbolista, cuando de inmediato algunos policías la empezaron a auxiliar y limpiaron su herida. Ella manifestó que los policías le dijeron que arreglara las cosas y que era mejor que recibiera plata a que su novio pagara por lo cometido. También aseguró que su novio en ese momento empezó a burlarse de ella frente a los policías y le recalcaba que ''todo se solucionaba con plata''.

Al parecer, la mujer le interpuso una demanda en la Fiscalía a su novio, pero en el lugar solo le hicieron una querella, pero señaló que no fue lo que solicitó, esto, porque ella había sentido un temor enorme por lo que su pareja había hecho.

Ella concluyó en que no ha recibido la atención necesaria y que, al parecer, no se ha hecho justicia por el maltrato físico, verbal y emocional que recibió por parte de su pareja.

Yo no duermo, tengo pesadillas, en mi cabeza solo tengo la cara de él cuando me maldice y me dice que me va a matar, por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, yo le digo que me deje en paz, lo tuve que bloquear de todas las redes sociales, temo por mi vida porque él me amenazó de muerte Aseguró la mujer.

Finalizó el video diciendo que lo único que ella espera es que se haga justicia y que logre ver a su novio capturado pagando por lo que presuntamente le hizo.