Wisin se cayó en pleno concierto y tuvo que ser hospitalizado

En el momento en que se despedía de su público en un concierto en Texas, Estados Unidos, Wisin sufrió una fuerte caída al no percatarse de que había un hueco por donde caminaba.

El reguetonero fue inmediatamente auxiliado por el equipo de logística del evento, segundos después, Yandel bajó también a ayudarlo.

Publicidad

El cantante fue llevado a un hospital, desde donde publicó un mensaje en sus redes sociales.

Le puede interesar: La pancarta que exhibió J Balvin en Europa y llena de orgullo a los paisas

“A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra, pero como siempre nos levantamos y seguimos (…) Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes”, escribió.

Publicidad