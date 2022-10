¿Y así quiere ser presidente? Trump confunde Francia con Alemania

Trump compartió un comentario en Twitter a raíz de lo que ocurrió este jueves en la capital francesa donde un hombre fue abatido al intentar atacar una estación de Policía sin percatarse, al parecer, de su “pequeño” error geográfico. ( Vea la primera propaganda de Donald Trump, centrada en terrorismo e inmigración ).

“Un hombre fue abatido dentro de una estación de policía en París. Acaban de anunciar que la amenaza terrorista está en su nivel más alto. Alemania es un completo desastre. ¡Estén listos!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las burlas están a la orden del día y el mensaje no ha sido borrado de la red social pese a que lleva varias horas en la misma.

Man shot inside Paris police station. Just announced that terror threat is at highest level. Germany is a total mess-big crime. GET SMART!

