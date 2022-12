“Yo no me hice comunista para comer mierda”: Ana Marta de Pizarro

e ideales.

Esta bogotana, que a la vez tiene el alma paisa debido a su crianza, explicó por qué estudio antropología y cómo se unió a su esposo Juan Antonio Pizarro, sobrino de Carlos Pizarro Leongómez, quien fue el máximo comandante del Movimiento 19 de abril (M-19) entre 1986 y 1990, y que luego fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Yo creía que era genio y quería hablar de muchas cosas. Creí que la antropología era el camino”, dijo Pizarro quien al mismo tiempo aseguró que fue consecuente con su pensamiento de izquierda.

“Fui militante del partido comunista 10 años. Mi papá era un militante liberal muy fuerte y había alguna cosa política en la casa. No estuve en el monte por cobarde. En ese tiempo la guerrilla era distinta, no atacaba a la gente ni tenía relación con el narcotráfico. Era una izquierda distinta, nos sentíamos salvadores del mundo”, manifestó.

Ana Marta, quien se considera un ser fresco y tranquilo, reiteró que su lucha en Colombia siempre ha sido pelear por causas pequeñas, y entre ellas está el mantener un espacio de cultura en el país.

“Alguna vez alguien me dijo que era pequeña burguesa y le dije que sí, yo no me hice comunista para comer mierda. Yo quiero que la gente viva como vivo yo. Ahí conocí a Juan Antonio”, recordó la excéntrica madre de Mateo y Manuela.