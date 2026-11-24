Apple se prepara para incorporar el color rojo a dos de sus dispositivos, con versiones de HomePod mini 2 y AirPods Max 2 que estarían próximas a llegar al mercado. La compañía retomaría así su colaboración con Product(RED), iniciativa que recauda fondos para la lucha contra el sida, en una estrategia que coincidiría con la temporada de compras de fin de año.

Los nuevos productos tendrían cambios principalmente en su apariencia. El HomePod mini 2 contaría con un exterior de malla roja, mientras que los AirPods Max 2 llegarían con una combinación de acabados plateados, almohadillas blancas, diadema blanca y una Digital Crown de color rojo.

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La información, conocida a través de fuentes familiarizadas con los planes de la compañía, apunta a que los anuncios se producirían alrededor del 1 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Sida. Apple no ha confirmado oficialmente estos lanzamientos y un portavoz de la empresa se abstuvo de hacer comentarios.

¿Cómo serían los nuevos productos rojos de Apple?

La propuesta para los AirPods Max 2 tendría una combinación de colores que no está disponible actualmente en el catálogo de Apple. El dispositivo incluiría un acabado plateado y elementos blancos, con la corona digital roja como principal distintivo de esta edición.

En el caso del HomePod mini 2, el cambio estaría en la cubierta exterior de malla, que adoptaría el color rojo. Las modificaciones permitirían ampliar las opciones de color de ambos dispositivos sin que, por ahora, se hayan reportado cambios adicionales en sus características técnicas.

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¿Qué relación tiene Apple con Product(RED)?

Apple mantiene desde hace años una alianza con Product(RED), mediante la cual destina parte de los ingresos de determinados productos a un fondo internacional que financia iniciativas contra el sida.

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La compañía comercializó anteriormente iPhone, iPod, accesorios y otros dispositivos en color rojo como parte de esta iniciativa. Sin embargo, en los últimos años dejó de ofrecer varios de estos productos y retiró progresivamente las últimas fundas para iPhone que mantenía dentro de esa línea.

El posible regreso de esta colaboración coincidiría con el aniversario número 20 de la organización (RED), lo que marcaría nuevamente la presencia de Apple en una iniciativa vinculada a la recaudación de recursos para esta causa.