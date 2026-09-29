Apple tendría más sorpresas para 2026: estos son los productos que se filtraron.

Es muy probable que Apple no haya terminado aún con sus lanzamientos de este año. Después de presentar en septiembre su nueva generación de iPhone, Apple Watch y AirPods, una filtración apunta a que la compañía tendría preparada otra tanda de dispositivos para las próximas semanas.

Esta vez la información no proviene de la típica fuente anónima o de fotografías tomadas en una fábrica de fundas o protectores de pantalla, sino que imágenes y referencias de estos dispositivos provienen del propio código de la empresa, lo que le da un peso particular a la filtración.

¿Cómo se filtraron los nuevos productos de Apple?

El hallazgo fue realizado por Aaron Perris, del portal MacRumors, quien encontró archivos utilizados internamente por la compañía con imágenes oficiales y nombres de productos que aún no han llegado al mercado.

Eso permite separar parte de esta información de los rumores que habitualmente circulan alrededor de los de Cupertino, pues la existencia de estos equipos y algunas de sus especificaciones aparecen directamente en los archivos y no provienen de especulaciones.



Las pistas son especialmente llamativas porque tienen que ver con productos que no se renuevan anualmente como el iPhone y, en algunos casos, llevan entre cuatro y seis años esperando una nueva generación.

Apple prepara varias novedades este año. Foto: tomada de redes, Facebook.

¿Cuáles son los nuevos productos de Apple que se filtraron?

El primer producto es un nuevo iPad mini, que incorporaría el procesador A20 Pro y trasladaría la cámara frontal al borde horizontal como sucede con los modelos Pro y Air.

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Una de las novedades que más se espera de este nuevo modelo es la incorporación de una pantalla OLED, aunque esta característica no aparece en el código sino que fue informada por Bloomberg, que también sugiere una pantalla ligeramente más grande, mayor resistencia al agua y un sistema de altavoces basado en vibraciones.

El segundo dispositivo es un Apple TV 4K de cuarta generación. Las imágenes encontradas muestran que externamente sería muy parecido al modelo actual, presentado en 2022, por lo que buena parte de la renovación estaría en su interior.

Reportes previos coinciden en que vendrá con 8 GB de RAM, nuevas tecnologías de conectividad como Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y el procesador A17 Pro, el mismo que incluía el iPhone 15 Pro, por lo que todo apunta a que será compatible con funciones de Apple Intelligence y Siri AI.

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El tercer producto es el HomePod mini 2. En este caso, conservaría el diseño esférico, pero ofrecería mayor variedad de colores como el verde, el rosado y un nuevo tono azul, además de blanco y negro. Esta sería una renovación especialmente significativa porque el HomePod mini original fue presentado en 2020 y no ha tenido una segunda generación desde entonces.

¿Cuándo saldrán los nuevos productos de Apple?

Todavía no existe un anuncio oficial de una presentación para estos dispositivos, por lo que las fechas continúan dentro del terreno de las especulaciones.

Octubre aparece, sin embargo, como la ventana más probable. Según MacRumors, los tres equipos podrían formar parte de otra oleada de lanzamientos durante ese mes, y sitúa específicamente al próximo iPad mini hacia finales de octubre.

La compañía ha utilizado este mes anteriormente para renovar sus líneas de Mac, iPad y otros productos sin necesidad de acompañarlos de un gran evento presencial. Por ahora habrá que esperar para saber si se organiza una nueva presentación o si opta por anunciar los dispositivos mediante comunicados.

Lo que sí dejan claro los archivos encontrados es que el calendario de Apple para 2026 todavía no estaría cerrado.