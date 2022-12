Artefacto: Así funcionan las llaves electrónicas para carros

¿Le ha pasado que la llave de su carro no le permita encenderlo? Seguramente posee una llave electrónica, de esas que se inventaron los alemanes en los 90, ya que las alarmas convencionales no lograron reducir el hurto de vehículos.

Pero, ¿cómo funciona?

En el mango plástico de la llave principal hay una serie de transpondedores -es decir transmitir y responder- instalados en un chip para ejecutar acciones como el bloqueo de las puertas, la alarma, los vidrios eléctricos, entre otras.

Una vez usted introduce la llave en el encendido, el chip envía mensajes al computador central del vehículo, contrastando la validez de la llave. Si la información es correcta todas las funciones serán válidas, si no, el motor no encenderá, la gasolina no pasará y el sistema eléctrico quedará inhabilitado.

Quizá los cacos puedan abrir las puertas, porque para eso hay muchas formas a las que no se les ha inventado una solución efectiva, pero no se podrán llevar el carro andando.

Y, ¿los trasponders?

Son unos pequeños circuitos electrónicos que operan en una frecuencia de 125 Khz y, como no tienen una fuente de energía muy potente, su alcance efectivo es de unos 10 a 15 centímetros.

¿Y si se pierde la llave?

Mucho cuidado. Si su carro es nuevo, seguramente se la entregaron junto al manual del usuario; si es de segunda, asegúrese de que le entreguen el pin-code, con el que podría ir a un concesionario autorizado a que reconfiguren su llave.