Así se despierta el sentido de pertenencia de los bogotanos en 280 caracteres

La audiencia de Twitter es más valiosa cuando es más receptiva, según la directora de Socios de Negocio para Twitter en mercados hispanohablantes, Diana Ramírez. Esta frase se refuerza con el trabajo de Daniela Lozano (@danielalozanocu), una comunicadora de oficio quien lleva más de tres años dedicándose a despertar el sentido de pertenencia en los bogotanos y que encontró en Twitter la plataforma ideal para impulsar las buenas prácticas ciudadanas y estimular la convivencia pacífica a través de la conversación.

Daniela considera que Twitter es su plataforma preferida, pues cree que no solo es un espacio en donde puede compartir información de manera rápida y concisa, sino que es un puente para conectar con personas que de otra manera no habría conocido.

Ha usado la red social, además, como espacio para compartir sus intereses y pasiones a través de hilos de conversación, los mismos que la llevaron a ver en Twitter la oportunidad de convertir las conversaciones negativas en saludables. Por supuesto, sin imaginar que se convertiría en la creadora de una gran campaña para su ciudad, Bogotá.

-Conectando en Twitter:

Daniela es amante de su ciudad y apasionada por la fotografía. Cree que las imágenes tienen el poder de conectar con las personas, razón suficiente para que a través de un tuit con una foto de su autoría, tomará la decisión de darle un giro a una conversación de 280 caracteres que hablaba muy mal de su ciudad. Pero... ¿Cómo lo hizo? Sencillo, redactó un copy para la foto que acompañaría el Tweet e inició una conversación sobre una de las cosas que más le apasiona, el sentido de apropiación ciudadana; sin saber que esto lograría movilizar a miles de personas en la plataforma, convirtiendo la conversación en una gran causa.

-La voz de las audiencias está en Twitter:

Daniela no esperaba que el alcance de su publicación en Twitter fuera tan grande y se diera de una manera tan orgánica; para ella esto hizo la diferencia: “Me sorprendí del impacto que una sola frase, acompañada de una foto, pueden lograr. En el espacio físico se puede impactar a un público muy pequeño, pero en Twitter puedes llegarle desde la comunidad más grande hasta la más pequeña”.

Esto es, precisamente, porque Twitter da la posibilidad de encontrarse con una audiencia muy receptiva. Muestra de esto fueron los miles de tuiteros que comenzaron a interactuar con la publicación reportándose desde otros sectores de la capital, hasta incluyeron fotografías de ciudades como Cali o Medellín.

Incluso, el cantante Carlos Vives (@carlosvives) aprovechó la oportunidad para reforzar el cariño que tiene por esta ciudad y recordó el aprendizaje que le ha brindado.

Lo mismo hizo el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (@IDTBogota), que se encarga de promover el turismo en la ciudad, quienes ahora promueven una campaña similar con #BogotáTuyaYMía, en el que les piden a los ciudadanos que se tomen una foto y la suban a su cuenta de Twitter contando por qué Bogotá es bonita.

-Héroes en Twitter:

Cuando Daniela piensa en Bogotá sabe que, a pesar de que es una ciudad con muchos problemas, si no existe la iniciativa no se puede avanzar y Twitter es el puente que las personas pueden aprovechar para visibilizar sus iniciativas de cambio:

“La ciudad está llena de héroes cívicos y aún no se han dado cuenta de que lo son, pero día a día aportan en la construcción de un espacio digital y físico, donde todos cabemos”, explicó.