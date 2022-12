Audífonos, artefacto que mejora la calidad de vida de 100 millones de personas

con el que se ha desarrollado una tecnología en audífonos para lograr superar la discapacidad auditiva y permitir que quienes tienen dificultades para escuchar lo puedan hacer.

Pese a su diminuto tamaño, que a veces pasa completamente desapercibido, estos audífonos tienen 5 partes:

- Micrófono: Convierte las ondas de sonido en electricidad, luego se digitaliza y pasa por un amplificador que adapta el nuevo sonido a las necesidades de cada paciente.

- Amplificador: Este procesador mejora el sonido original, amplifica la frecuencia, reduce el viento y el ruido, y anula el feedback.

- Receptor: Cambia las señales eléctricas en señales acústicas u ondas sonoras de salida y las dirige al canal auditivo del usuario para que el cerebro sea capaz de escucharlas correctamente.

- Control de Volumen, y las baterías.

Pero hay diferentes tipos de audífonos de acuerdo a la lesión:

Los audífonos Behind-The-Ear o detrás de la oreja, que se elabora a medida de cada oído de forma que pueda dirigir el sonido desde el audífono al oído.

Implante del oído medio: son dispositivos en miniatura que se colocan sobre o detrás de las orejas y se conectan a un dispositivo a través de un tubo ultra fino con una punta de goma suave que cabe en la oreja.

Audífonos In the Ear: Estos se colocan dentro de la oreja y están diseñados para encajar directamente en el oído, todos los componentes están alojados dentro de una única carcasa de plástico y no tienen cables externos o tubos y son muy ligeros de peso.

Se dice que este revolucionario artefacto tecnológico mejora la calidad de vida de unos 100 millones de personas en el mundo y, aunque, no son precisamente económicos, le han devuelto la posibilidad de la comunicación auditiva a quienes hace 20 años no se lo hubieran planteado.