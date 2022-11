Cambio Radical pide a Unidad Nacional que escoja candidato único a la Alcaldía

El representante Rodrigo Lara del partido Cambio Radical dijo que Bogotá está pasando por una situación alarmante en temas como la movilidad, y que por eso las colectividades de la Unidad Nacional deben reunirse para elegir un mecanismo mediante el cual puedan escoger a un candidato único al cual otorgar el aval.

"Si no nos ponemos de acuerdo, reinará la división, seguirán gobernando los mismos en la ciudad de Bogotá. Si aquí no hay un mecanismo de concertación pues esto no va a terminar en nada distinto a una división entre los partidos y en abrir el espectro para que gane un partido minoritario. Mi llamado es a ponernos de acuerdo. Hay sectores del partido liberal que proponen a Rafael Pardo. En Cambio Radical tendremos que mirar qué decisión vamos a tomar. En el partido de la U también. Para evitar justamente la politiquería tenemos que pensar en grande", aseguró Lara.

Por otro lado, el congresista no descartó proponer la ampliación de la coalición de la Unidad Nacional con otros partidos, con el fin de apoyar al candidato que consideren se desempeñará mejor en la Alcaldía de Bogotá.