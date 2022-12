Celulares que no hayan registrado el IMEI podrían ser bloqueados

Juan Manuel Wilches experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, estuvo en los micrófonos de Blu Radio explicando el registro y las razones por las cuales los colombianos deben hacer este proceso.





"Todos los celulares tienen un codigo de identificción, un número de quince cifras, este número es como la cédula del celular". explicó.







¿Cómo es el proceso de registro?



1. Marcar *#06#

2. El número que aparece corresponde el número IMEI

3. Registrarlo y legalizarlo en con los operadores a través de las lineas de atención (Para Claro y Movistar es *611, para Tigo es *300 y para Virgin es *111)







En efecto, a partir del 1° de agosto de 2016 los operadores empezarán a aplicar medidas más estrictas para controlar el acceso a las redes móviles de equipos terminales móviles que tengan IMEI sin formato (no cumplen con los estándares de la industria), IMEI inválidos (no ha sido asignado a un fabricante), IMEI no homologados (la marca y modelo del equipo no han surtido el procedimiento de homologación ante la CRC) o IMEI duplicado (equipos que tienen el mismo IMEI), Informó el Ministerio de las TIC.