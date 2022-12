Científicos japoneses presentan impactante ‘Transformer’ volador

Un prototipo de robot volador que se transforma mientras vuela, fue presentado por científicos japoneses de la Universidad de Tokio durante un evento en Brisbane, Australia.

El dispositivo, que tiene una autonomía de tres minutos, consta de módulos interconectados con rotores y hélices tipo turbina.

Publicidad

Gracias a su diseño, el prototipo puede pasar por espacios estrechos y después cambiar de formas.

El nombre DRAGON, es un acrónimo de la designación del dispositivo en inglés: ‘Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON’. Según sus autores se esperan en las tradicionales cometas orientales que cuentan con una larga cola que sirve de soporte y guía durante el vuelo.



Dentro de las aplicaciones probables del diseño, están dispositivos para rescates o manejo de sustancias peligrosas, entre otros.