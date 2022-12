Coldplay difundirá su último álbum por streaming en Spotify

Los músicos británicos de Coldplay, una de las pocas bandas que han eludido Spotify, difundirán su último álbum en la principal plataforma mundial de música en línea, aunque con una semana de retraso.



Spotify explicó en un mensaje que "A Head Full of Dreams", el séptimo y tal vez último álbum de este grupo de rock, estará disponible en su sitio a partir del viernes, una semana después de su lanzamiento.



Coldplay no dio explicaciones sobre este retraso, pero el grupo tiene antecedentes. En 2014 esperó cuatro meses para que su obra anterior, "Ghost Stories", pudiera escucharse en las plataformas de streaming.



El objetivo es maximizar las ventas al momento de la salida del disco, una estrategia que en el mundo de la música es llamada "windowing".



Spotify ha enfrentado la crítica de los artistas porque ofrece a sus suscriptores música ilimitada de forma gratuita. No obstante, de sus 75.000 millones de usuarios en el mundo, 20 millones están abonados a una versión paga sin publicidad. AFP.



Coldplay sí colocó su álbum en sitios de streaming pagos como Apple Music o Tidal, el servicio desarrollado por el magnate del rap Jay Z.



La mayoría de los artistas han aceptado colocar sus trabajos en servicios de streaming, aunque algunos ofrecen resistencia. La cantante británica Adele, por ejemplo, se negó a difundir por esta vía su reciente disco "25".



También la estrella del pop Taylor Swift retiró el año pasado toda su discografía de Spotify y acusó a la empresa de compensar muy poco a los artistas.