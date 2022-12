Con esta tecnología ponen 'tatequieto' a los que acostumbran orinar en la calle

La práctica de orinar en público es un problema de vieja data en muchas ciudades del mundo; por esta razón, el Departamento de obras Públicas de San Francisco, Estados Unidos, ha implementado una pintura especial con la cual recubrir paredes y otros espacios comunes con una superficie repelente, con lo cual cualquiera que intente orinarlas termina por “orinarse encima”. (Lea también: Desarrollan urinal que transforma la orina en energía )

Testing out a new pee repellent that "pees back" to prevent public urination. pic.twitter.com/6eDJ4w9MWH

Testing out a new pee repellent that "pees back" to prevent public urination. pic.twitter.com/6eDJ4w9MWH — SF Public Works (@sfpublicworks) July 23, 2015

El químico base, cuya implementación ha dado muy buenos resultados en un programa piloto en la ciudad de Hamburgo, Alemania, se denomina Ultra Ever-Dry, y es capaz de repeler la mayoría de líquidos a base de agua y aceite. (Lea también: ¿Necesita orinar? Un sitio en Internet le indica el baño más cercano )

“Sabemos que el programa piloto va a funcionar, disuadiendo este tipo de actos”, dijo Mohammed Neru, director del Departamento de Obras Públicas de la ciudad de San Francisco, al diario SFGate.

Esta es una presentación comercial de las propiedades del novedoso material:

