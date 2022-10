No activar

Consumo de altas dosis de cocaína provoca suicidio neuronal: estudio Consumir una alta dosis de cocaína provoca la autodestrucción de las neuronas del cerebro mediante la autofagia hiperactiva, un proceso en el cual las células se comen así mismas, reveló un nuevo estudio publicado hoy por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).