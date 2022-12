Crece la manipulación gubernamental en redes sociales, según informe mundial

La libertad en internet cayó por séptimo año consecutivo en el mundo debido a un aumento "drástico" de los intentos de muchos Gobiernos de manipular la información en las redes sociales, un fenómeno que afectó a 18 elecciones.



Esta es la conclusión principal del informe anual sobre libertad en internet de la organización independiente Freedom House (FH), presentado hoy en Washington.



"El uso de comentaristas pagados y bots políticos para difundir propaganda gubernamental fue iniciado por China y Rusia, pero ahora se ha vuelto global", explicó Michael J. Abramowitz, presidente de FH.



"Los efectos de estas técnicas de difusión rápida sobre la democracia y el activismo cívico son potencialmente devastadores", subrayó.



El informe "Libertad en Internet 2017" se centra en el periodo que va entre junio de 2016 y mayo de este año y evalúa la situación en 65 países, que suman el 87 por ciento de los usuarios de internet en el mundo.



Le puede interesar: ¿Las empresas revisan las redes sociales en los procesos de selección?



"Los gobiernos están usando las redes sociales para reprimir la disidencia y promover una agenda antidemocrática", apuntó Sanja Kelly, directora del proyecto "Freedom on the Net".



"No solo es difícil detectar esta manipulación, sino que es más difícil de combatir que otros tipos de censura, como el bloqueo de sitios web, porque está dispersa y debido a la gran cantidad de personas y bots desplegados para hacerlo", añadió.



Las tácticas de manipulación y desinformación en internet desempeñaron un papel importante en las elecciones de al menos 18 países, incluido Estados Unidos, "lo que dañó la capacidad de los ciudadanos de elegir sus líderes sobre la base de noticias objetivas y debates auténticos", indica el informe.



Además, "la fabricación de apoyo popular en las redes sociales para las políticas gubernamentales crea un circuito cerrado en el que el régimen esencialmente se respalda a sí mismo, dejando afuera a grupos independientes y ciudadanos comunes", dijo Kelly.



La manipulación del contenido en línea contribuyó así a un séptimo año consecutivo de disminución general de la libertad en internet, junto a un aumento de las interrupciones del servicio de internet móvil y un aumento de los ataques físicos y técnicos contra los defensores de derechos humanos y medios independientes.



Los gobiernos de un total de 30 países desplegaron "alguna forma de manipulación" para distorsionar la información en internet, siete más que los 23 del periodo anterior.



"Los comentaristas pagados, trolls, bots, sitios de noticias falsas y medios de propaganda fueron algunas de las técnicas utilizadas por los líderes para inflar su apoyo popular y esencialmente avalarse ellos mismos", indica el reporte.



La mayoría de los gobiernos se enfocaron en la opinión pública dentro de sus propias fronteras pero otros "buscaron expandir sus intereses en el extranjero, ejemplificado por una campaña de desinformación rusa para influir las elecciones estadounidenses".



Por tercer año consecutivo, China fue "el peor abusador" de la libertad en internet en el mundo, seguido por Siria y Etiopía.



Menos de una cuarta parte de los usuarios de internet del mundo reside en países donde la red se designa como "libre", lo que, según los parámetros de Freedom House significa que "no existen grandes obstáculos para el acceso, restricciones onerosas de contenido o violaciones graves de los derechos de los usuarios como vigilancia sin control o repercusiones injustas por el discurso legítimo".



Desde junio de 2016, 32 de los 65 países evaluados en el reporte vieron deteriorada su situación y los retrocesos más notables los registraron Ucrania, Egipto y Turquía.



España no aparece en el informe, como tampoco otros países del sur de Europa como Portugal y Grecia, y de América Latina se destaca el retroceso en Venezuela, México y Ecuador.



El internet en Venezuela pasó a ser declarado "no libre" en el reporte porque disminuyó el acceso, aumentó la censura y hubo bloqueos y ataques técnicos contra medios y ONG.



De México se denuncian las "prácticas de vigilancia ilegal" recogidas en las investigaciones que revelaron "que el spyware del Gobierno atacaba de manera abusiva a las personas involucradas en la investigación de la corrupción y los abusos contra los Derechos Humanos".



Y sobre Ecuador se señala que durante la campaña electoral de las presidenciales se piratearon cuentas de redes sociales de políticos, periodistas y activistas "de la oposición" para "difundir desinformación".



Freedom House es una organización independiente con sede en Washington que da seguimiento al estado de la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo.