Cuidado con las aplicaciones para entablar relaciones sin compromiso

La 'nube negra' está a cargo de las aplicaciones móviles y páginas web que ayudan a las personas a encontrar parejas para solo tener sexo.

Son muchas las que hay en el mercado y se basan en diferentes algoritmos para ayudarle a encontrar, de acuerdo a sus preferencias, una pareja con la que no necesariamente tendrá que entablar un compromiso.

Badoo, Adopta un man, Miu Meet, Grindr, Happen, Ijust my love, love park, y Good to go, son algunas de las aplicaciones que prestan este servicio. Debe tener en cuenta que en algunas hay que pagar para poder usarlas, y siempre habrá que ser cuidadoso con los datos e información que suministra a través de ellas a sus posibles contactos.